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Eski komutanlarının yargılandığı davada karar

Eski EDOK komutanlarının yargılandığı davada karar

'nün darbe girişimi sırasında eski komutanlarının faaliyetlerine ilişkin davada, sanıklardan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 16:01
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