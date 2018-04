AHaber CANLI YAYIN

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI

Bize ne ya! Biz işimize bakalım. Aday olursa olur, olmazsa olmaz. Niye bu kadar, memleketin gündemini işgal etmeye hakkı var mı kimsenin? Adaysa, buyurur çıkar. Milletin işi gücü var.

"AK PARTİ ONA BÜTÜN MAKAMLARI VERDİ, BUNDAN SONRASI TEKRARA GİRER"

Yarın bir açıklama yapacakmış galiba. Ben değerlendirmelerimi yapmıştım zaten. Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor.

"BEN PARTİMİN YANINDAYIM" DEMELİYDİ, AK PARTİ'DE GELENEK BÖYLEDİR

Abdullah Bey'in, başından beri gelip "Ben partimin yanındayım, görevim bitti, partim ne görev veriyorsa hazırım" demesini beklerdim. AK Parti'de gelenek böyledir.

"ERDOĞAN HİÇBİR FANİNİN YAPAMAYACAĞI ŞEYİ YAPTI, O DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÜL'Ü ÇIKARDI"

Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, esasında, o dönemin başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir işi yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama, "ben partimi bırakmam, burada yapacak çok iş var, Abdullah Bey olsun" dedi ve büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde arkadaşlarımızın "sen geç" demelerine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bu kadarını söylüyorum, daha ne söyleyeyim. Ama bence başka bir yere savruldu gitti.

"BİZ SEÇİME HER AN HAZIRIZ"

Siyasette garanti yok. Seçime her an hazır partiyiz. Hiç seçim olmayacak gibi çalışırız. Ama yarın seçim olacak gibi de hazırız. Bu seçimin önemli bir özelliği var. Bu seçim Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açacak. Türkiye yeni bir yönetim değişikliğine gitti.