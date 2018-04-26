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Skandal açıklama

, 3.5 milyon li’ye kucak açan ’yi bir kez bile övmezken, ülkelerine dönen 7 bin Afganlı’yı bahane ederek haksız eleştirilerde bulundu...

Skandal açıklama
Türkiye, uluslararası yardım almadan 3 milyon 500 bin vatandaşına kucak açtı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve , 'ye destek vermedi. Avrupa'da elektrikli tel örgülerle karşılaşan Suriyeliler, yaralandı. Bu kadar skandala rağmen Avrupa'ya ses çıkarmayan sözde örgütler, 'dan Türkiye'ye gelen 29 bin 899 göçmenden 7 bin 100'ünün ülkelerine dönmesinden dolayı skandal açıklama yaptı. Uluslararası Af Örgütü, Afganlara yönelik düzenlenen operasyonların "boyutunun olağanüstü" olduğunu belirtirken, Türkiye'nin yöntemlerini "acımasız" olarak nitelendirdi. Sosyal medyada tepki gören Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamanın skandal olduğunu görmezden geldi. Binlerce kişi örgüte tepki gösterdi, Türkiye'nin göçmenlere yardım konusunda dünyadaki tek ülke olduğunu yazdı. Hatta İngiliz, Alman ve Fransızlar da Türkiye'yi bu konuda övdü.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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