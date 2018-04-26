Türkiye, uluslararası yardım almadan 3 milyon 500 bin Suriye vatandaşına kucak açtı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'ye destek vermedi. Avrupa'da elektrikli tel örgülerle karşılaşan Suriyeliler, yaralandı. Bu kadar skandala rağmen Avrupa'ya ses çıkarmayan sözde örgütler, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 29 bin 899 göçmenden 7 bin 100'ünün ülkelerine dönmesinden dolayı skandal açıklama yaptı. Uluslararası Af Örgütü, Afganlara yönelik düzenlenen operasyonların "boyutunun olağanüstü" olduğunu belirtirken, Türkiye'nin yöntemlerini "acımasız" olarak nitelendirdi. Sosyal medyada tepki gören Uluslararası Af Örgütü, yaptığı açıklamanın skandal olduğunu görmezden geldi. Binlerce kişi örgüte tepki gösterdi, Türkiye'nin göçmenlere yardım konusunda dünyadaki tek ülke olduğunu yazdı. Hatta İngiliz, Alman ve Fransızlar da Türkiye'yi bu konuda övdü.
Skandal açıklama
Uluslararası Af Örgütü, 3.5 milyon Suriyeli’ye kucak açan Türkiye’yi bir kez bile övmezken, ülkelerine dönen 7 bin Afganlı’yı bahane ederek haksız eleştirilerde bulundu...
Etiketler: Uluslararası Af Örgütü , Türkiye , Afganistan , Suriye
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.