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Sahtekarlık

Sahtekarlık
Rize'de kimliği belirsiz kişiler, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu adı altında hazırladıkları ve 4 seansta oynanacağını belirttikleri 'Annem' adlı tiyatro gösterisi için 10 TL'ye sahte bilet sattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni adres gösteren dolandırıcılar, biletleri sattıktan sonra ortadan kayboldu. Salona gelen vatandaşlar ise oyun olmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Kendilerini karşılayan güvenlik görevlilerine 'Dolandırıldık mı?' diye soran vatandaşlar çocukları ile beraber salonun kapısından geri dönmek zorunda kaldı. Dolandırıcıların, 10 bin lira vurgun yaptıkları belirtildi.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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