Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Bolu, Aydın, Muğla ve Manisa'nın doğusu, Antalya'nın iç ve batısı, Karabük, Uşak ve Afyon'un güney kesimleri ile Kütahya ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27
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