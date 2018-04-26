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Meteoroloji uyardı! 'da nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak...

Meteorolojiden sağanak uyarısı!
Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra çevreleri, Bolu, Aydın, ve 'nın doğusu, Antalya'nın iç ve batısı, , ve Afyon'un güney kesimleri ile ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20
: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 09:43
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