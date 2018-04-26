KPSS’ye merada hazırlık

Muş'un Karabey Köyü'nde yaşayan Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu Zeki Demir, köyde çobanlık yaparken bir taraftan da öğretmen olabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor. Demir, geçen yıl üniversiteden mezun olduktan sonra girdiği KPSS'de istediği puanı alamadı. Bunun üzerine köyüne dönen Demir, hem ailesinin hem de diğer besicilerin koyunlarını otlatırken, bir taraftan da fırsat buldukça ders çalışarak öğretmenlik hayalleri kuruyor. Demir, şunları söyledi: "Bunun için sabah erken kalkıp kitaplarımı yanıma alarak koyunları otlatmaya götürüyorum ve akşam saatlerine kadar hem koyunlara bakıyorum hem de ders çalışıyorum. Diğer çoban arkadaşlarım dinlenme saatlerinde yatarken ben ders çalışmaya devam ediyorum çünkü öğretmen olmak benim hayalim. Ayrıca diğer kardeşlerimin eğitimlerini sürdürmeleri için benim de bir an önce mesleğime başlamam gerekiyor. Bunun için formasyon da aldım."