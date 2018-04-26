Katile ömür boyu hapis

Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u kendi inşa ettiği denizaltısında öldürmekten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Madsen'ın "işlediği suçun kanıtlarını gizlemek için cesedi parçalara ayırdığı" için ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi. Madsen, tutuklandıktan sonra olaya ilişkin ifadesini birçok kez değiştirmişti.