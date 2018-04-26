Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u kendi inşa ettiği denizaltısında öldürmekten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Madsen'ın "işlediği suçun kanıtlarını gizlemek için cesedi parçalara ayırdığı" için ömür boyu hapis cezası verildiği belirtildi. Madsen, tutuklandıktan sonra olaya ilişkin ifadesini birçok kez değiştirmişti.
Katile ömür boyu hapis
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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