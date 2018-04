Azerbay'can'

DAHA

11 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Milli marşların ardından heyetlerin tanıtımı sırasında bando takımı "Can Azerbaycan" şarkısını çaldı. Külliye'deki resmi karşılama törenlerinde ilk kez bu şekilde bir jest yapıldığı belirtildi. Erdoğan ve Aliyev, başbaşa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi 7. toplantısına başkanlık etti. Daha sonra iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev'in seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini"İnşallah aziz kardeşimin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye, güçlenmeye, bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. 24 Haziran 'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi ben de Azerbaycan'a yapacağım. Önümüzdeki dönemde aramızda yeni projeler var.Bu açılış inşallah Haziran ayı başlarında gerçekleştirilecek. Bu seçim öncesi gerek milletimize gerek tüm dünyaya bizim bir müjdemiz olacaktır. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz alışverişinde değil, aynı zamanda bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. 'İki devlet, tek millet' sloganı boş bir ifade değil. Bu vesileyle Haydar babayı da rahmetle anıyorum.Erdoğan, Anayasa Mahkemesi 56. kuruluş yıldönümüne katıldı. Cumhurbaşkanı, "24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor" dedi.