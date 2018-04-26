2 cana 8 ay

Korkunç kaza 18 Temmuz 2018'de İstanbul Pendik'te yaşandı. Kurtköy yönünden gelen emlakçı Dursun Hazır, direksiyon kontrolünü sağlayamadı. Kaldırımda yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşlere çarptı. Tüyler ürperten kazada, ağır yaralanan Tuğba Özdemir, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Yaralı Dursun Hazır ile Tuğçe Özdemir ise Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 3 hafta boyunca yaşam savaşı veren genç kız kurtarılamadı. Kız kardeşinin yanına gömülerek, son yolculuğuna uğurlandı. Taburcu olan sürücü ise tutuklandı. 8 ay hapis yattı. Ardından hakim karşısına çıktı.



'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'

Hakim, Hazır'ı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak duruşmadaki iyi hali ve yattığı süre göz önünde bulundurulunca cezasında indirim yapıldı. 5 yıl 10 ay alıp, serbest bırakıldı. Kararı duyunca şoke olan acılı baba Yılmaz Özdemir ise isyan bayrağı açtı. Kızlarını hayattan koparan Dursun Hazır'ın ceza alması için çağrı yaptı. Evlat acısıyla yaşadığını belirten Yılmaz Özdemir, "Kaldırımda kurallara uyarak yürüyorlardı. Ancak o trafik canavarı evlatlarımı hayattan kopardı. Hak ettiği cezayı alsın" diyerek dert yandı.





Kazada hayatını kaybeden Özdemir kardeşler, yan yana toprağa verilmişti.