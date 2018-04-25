Uber firmasından yapılan açıklamada, mahkemenin firmaya ilişkin aldığı karar nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu belirtilerek, "Gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışarak, mahkemenin bizden beklediği şartları yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Tahminimizce kısa bir süre içinde yeniden hizmet vermeye devam edebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin, Uber firmasının, taksi ve özel taşımacılık yasasının 36. maddesini ihlal ettiği, yasaya göre, Uber gibi özel taşımacılık hizmeti veren firmalarda, araçların müşterilerini belirli bir yerden alıp, hizmet sonrası tekrar aynı bölgeye geri dönmesi gerektiği, Uber'in bu kurala uymayarak rekabete aykırı hareket ettiği gerekçeleriyle ihtiyati tedbir kararı aldığı ifade edildi.





Uber firmasının, yasanın öngördüğü şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, bugünden itibaren Uber'e bağlı herhangi bir aracın söz konusu kurala aykırı hizmet vermesi durumunda, 100 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı.