Tunceli’de çay vakti

Güvenlik güçleri, terör örgütüne hem yurt içinde hem yurt dışında art arda operasyonlar yaptı. Kanlı terör örgütü PKK, darbe üstüne darbe aldı. Kritik operasyonların yürütüldüğü yerler arasında Tunceli'deki Aliboğazı da vardı.



'GİRİLEMEZ' DENİLİYORDU...

Tunceli Valisi Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile operasyon bölgesine gitti. Sonel ve beraberindekiler daha sonra askeri helikopter ile teröristlerce "girilemez" denilen ve terör açısından Türkiye'deki kritik noktalardan olan Aliboğazı'na gitti. Vali burada incelemelerde bulunduktan sonra Mehmetçik ile çay içerek poz verdi.