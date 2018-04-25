Tango ve keş!

Saadet zincirleri birbiri ardına patlak verdi. Çiftlik Bank vurgunu ise son yılların en korkunç vurgun şekliydi. Mehmet Aydın adlı zanlı, 100 bin kişiyi dolandırdı ve 1 milyar TL'yi cebe indirip yurt dışına firar etti. Güney Amerika ülkesi Uruguay'da olduğu belirlendi. Hakkında Kırmızı Bülten çıkartılarak yakalama kararı verildi. Çiftlik Bank soruşturması sürerken, önceki gün önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Mehmet Aydın'ın yazılımcısı olan Cudi Cumhur Yurdakul, İstanbul Maltepe'de enselendi. Yurdakul, Çiftlik Bank'ın kirli çamaşırlarını şöyle itiraf etti:



'TESLA MODELİNİ ANLATTI'

"Başladığımda sistem kurulmuştu. Zamanla buradaki yazılım yönetimi bana geçti. Oyuna yeni ekler yapıyordum. Veri tabanının kontrolü bendeydi. Girip çıkan paraları verisel olarak görebiliyordum. Ancak son dönemde Mehmet Aydın bana karşı toplum içerisinde kötü bir laf kullandı. Herkes Mehmet Aydın'ın yalakasıydı. Ayrılmak istediğimi söyledim. Mehmet Aydın ise bunu Savaş Yıkılmaz'ı (Genel Müdür) kastederek söylediğini iddia etti. Ben yine de ayrılmak istediğimi söyleyince o zaman o da 'O zaman bizim işlerimizi de götürü usulü al, hem fatura kesmiş olursun' dedi. Ben de ayrıca şirketleştim. Çiftlik Bank'ın işlerini de aldım. 'Bu kadar borçlanmayı nasıl ödeyeceksiniz' diye sordum. Şüphelenmiştim. Mehmet Aydın, Tesla örneğini verdi. 'Tesla, öncelikle siparişlerini alıyor, borçlanıyor, daha sonra da teknoloji üreterek borçlarını ödüyor. Biz de bu tür çalışacağız' dedi. Kaçabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Bayiler yatıp kalkıp Mehmet'in eteğini öpecek durumdaydılar. Mehmet, Bursa'da bir mafyadan kaçmak için Güney Amerika'ya gitmişti. Sonra benim ve üç arkadaşımın da oraya gelmemizi istedi. 'Burada oturum aldıktan sonra da Amerika'ya gider orada şirket açarız' dedi. Biz de (Arjantin'in başkenti) Buenos Aires'e gittik. Orada 5.5 ay kaldık. Çiftlik Bank'ın yazılım işlerini tamamen oradan yürüttük. Mehmet'in kafasında Arjantin'de de Çiftlik Bank kurmak vardı. Ama bürokratik engellere takıldı."





'ARJANTİN SUCUKLARINI BEĞENMEDİ'

ZANLI Yurdakul, Aydın'ın Arjantin anılarını şöyle anlattı: Arjantin'deki sucukları beğenmiyordu. Arjantin ve Uruguay'ı bir sayıyordu. Yabancı dili yoktu ama Osman 'Frederico' diye bir tercüman bulmuştu. Oradaki her işe yardım ediyordu. Frederico'nun 'Çiftlik Bank Arjantin' diye bir Whatsapp grubu vardı. Mehmet Aydın, Uruguay'da da Çiftlik Bank'ı denedi, orada da yapamayınca biz Türkiye'ye döndük."