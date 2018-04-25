Artvin Yusufeli'nde tam bir dram yaşandı. Bir süre önce sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan 'Meydan okuyorum' paylaşımı, can aldı. Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan (18) arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Narlık Demirköy'de dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı. Arkadaşının, "Buradan sana meydan okuyorum" diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kâbusa dönüştü. Melisa'nın çektiği görüntülere anbean yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken arkadaşları da "Ayşe Ayşe" diyerek çığlıklar atmaya başladı. Görüntünün sonlanmasıyla birlikte arkadaşını kurtarmak için hamle yapan ve elini uzatan Melisa Kazan, dengesini kaybedince azgın sulara kapıldı. Bu sırada Ayşe isimli genç kız dere kenarında otlara tutunarak diğer arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılırken talihsiz Melisa boğularak can verdi. Çığlıklar üzerine bölgeye gelen vatandaşlar Melisa'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Jandarmanın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Melisa'nın ölümü Uzundere İlçesi'ni yasa boğarken, genç kızın cenazesi Çağlayan Mahallesi'nde defnedildi.
Son çekim!
ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için suya atlayan arkadaşını boğulmaktan kurtarmak isteyen Melisa Kazan, çırpına çırpına can verdi
Etiketler: Melisa Kazan , Artvin
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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