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’tan acı haber

Şırnak’tan acı haber
Banaz nüfusuna kayıtlı olan Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın (36), dün sabah saatlerinde 'ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiindeki operasyona katıldı. Operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Acı haber İzmir'de yaşayan aileyi yıktı. Şehit Sadık Akın'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin izinden 5 gün önce döndüğü belirtildi.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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