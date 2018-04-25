UŞAK Banaz nüfusuna kayıtlı olan Jandarma Üst Çavuş Sadık Akın (36), dün sabah saatlerinde Şırnak'ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiindeki operasyona katıldı. Operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Acı haber İzmir'de yaşayan aileyi yıktı. Şehit Sadık Akın'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin izinden 5 gün önce döndüğü belirtildi.
Şırnak’tan acı haber
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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