Trajikomik olay geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaşandı. Hatice Koşman (24) ile Turgut Dinçer Güneri (26), evlenmeye karar verdi. Nikah günü gelin Koşman, Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır demek ne mümkün? Tabi ki, evet" diye cevap verdi. Ancak nikah memuru bu esprili cevaba öfkelendi. Nikahı kıymayacağını söyledi. Salonu terk etti.
'BİR DAHA SÖYLEMEM'
İptal edilen nikah sonrası şoke olan genç çift dün yeniden Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğu'na gitti. Nikah tarihi istedi. Çift, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacak nikahın, ulusal bir kanalda canlı yayınlanacağını ifade etti. Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Hatice Koşman, "Bir daha böyle bir söz söylemeyeceğim, başımızı derde soktuk" dedi.
Naklen nikah!
Hatice Koşman, nikahında ‘Hayır demek ne mümkün’ demişti. Bu espri yüzünden tören iptal edilmişti. Dünyaevine girmek için yeniden tarih alan çift, “Canlı yayında evleneceğiz” dedi
Trajikomik olay geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde yaşandı. Hatice Koşman (24) ile Turgut Dinçer Güneri (26), evlenmeye karar verdi. Nikah günü gelin Koşman, Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır demek ne mümkün? Tabi ki, evet" diye cevap verdi. Ancak nikah memuru bu esprili cevaba öfkelendi. Nikahı kıymayacağını söyledi. Salonu terk etti.
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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