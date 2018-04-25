Evinde cesedi bulunan genç doktorun ölümü, şüpheleri beraberinde getirdi. Tekirdağ Çerkezköy'de 4 yıldır aile hekimi olarak görev yapan Merve Özegel'den (29) acı haber geldi. Özegel'in Mersin'de yaşayan ailesi, evinde yalnız yaşayan kızlarından 2 gündür haber alamayınca panikledi. Aile durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak'a bildirdi. Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı, Özegel'in evine gitti. Doktorlar, kapı açılmayınca, açık olan balkon kapısından eve girdi. Yerde Merve Özegel'in cansız bedeniyle karşılaşan sağlık görevlileri şok geçirdi. Özegel'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde inceleme başlatılırken, ölen doktorun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bildirildi. Merve Özegel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Dr. Acı
Aile hekimi Merve Özegel’den 2 gündür haber alınamadı. Eve giren meslektaşları, genç doktorun cesediyle karşılaştı
Etiketler: Merve Özegel , adli tıp , İstanbul , Tekirdağ , Mersin
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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