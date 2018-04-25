Cumhuriyet gazetesi davasında karar

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

1 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı.

CEZALAR

Davada, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Akın Atalay'ın tahliyesine karar verirken tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Cumhuriyet gazetesi davasında, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya 6 yıl üçer ay, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz ve Hacı Musa Kart 3 yıl dokuzar ay, hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi

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