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gazetesi davasında karar

gazetesi davasında, , "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet gazetesi davasında karar

27. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

1 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı.

CEZALAR
Davada, Murat Sabuncu ve , "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Akın Atalay'ın tahliyesine karar verirken tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Cumhuriyet gazetesi davasında, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya 6 yıl üçer ay, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz ve Hacı Musa Kart 3 yıl dokuzar ay, hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 21:41
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