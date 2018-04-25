CHP'de aday belirlemek için Kılıçdaroğlu'na yetki verildi.
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CHP'de aday belirlemek için Kılıçdaroğlu'na yetki verildi
CHP'de aday belirlemek için Kılıçdaroğlu'na yetki verildi.
Etiketler: CHP , Kılıçdaroğlu , Erken seçim , cumhurbaşlığı adayı , ittifak
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