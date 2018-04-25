Aşkın ızdırabı

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çalışan genç kıza duyduğu ilgiyi takıntı haline getiren zanlı, adeta terör estirdi. Kimsenin görmediği bir anda iş yerinin camına genç kızın ismini yazan zanlı, daha sonra geri döndüğünde yazının silindiğini gördü. Arkadaşıyla birlikte iş yerinin sorumlusu olan esnafı sıkıştıran zanlı, elindeki bardağı esnafın kafasına attı. Tekme ve yumruklarla adamı hastanelik etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen takıntılı aşık, olay yerinden ayrıldı. Yaşanan olay sonrası kafasına bardak darbesi alan esnaf, hastaneye kaldırıldı. Bardaklı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.