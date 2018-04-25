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rekor kırdı

Akvaryum adam rekor kırdı
Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip olan Cem Karabay, önceki gün 'nin Gökçeada ilçesine gitti. Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils- Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12:00'da rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11'de rekorun yeni sahibi olmayı başardı. 'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay, rekoru kırmasının ardından şimdi de süreyi 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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