Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip olan Cem Karabay, önceki gün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gitti. Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils- Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12:00'da rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11'de rekorun yeni sahibi olmayı başardı. 'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay, rekoru kırmasının ardından şimdi de süreyi 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.
Akvaryum adam rekor kırdı
Etiketler: Uzun Süre , Çanakkale , Akvaryum Adam , Akvaryum Adam
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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