5 Mayıs’ta göreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. 23 Nisan özel oturumunda Meclis'te yaşanan tartışmalarla ilgili sert sözler söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert sözler söyledi. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:



Kuyruğu kıstırıp kaçtınız: Kendi hastalıklı siyasetlerini milli bayramımızı zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca tanklara karşı duranlardan olmadınız. O gece 16 saat süren bu operasyonu biz bizzat havalimanında yönettik.



Boyunun ölçüsünü göreceğiz: Dün baktın ki Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun konuşma hakkı yok, bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Yaptırmam, Bay Kemal. 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Dün baktım senin bu 15 adamın CHP koltuklarında oturuyor. Yüreği yetip de ortaya çıkabilirse bu zatın boyunun ölçüsünü 24 Haziran'da göreceğiz.



Operasyonun manasını göreceğiz: Seçimlere 10 siyasi parti katılıyor. Garip bir senaryoyla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden 15 vekili bir başka partiye geçti. Bunun bir parti talimatı ile yaptıkları ortada. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil, YSK kararı zaten yeterliliği gösteriyor. Bu operasyonun manasını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Öyle bir derdim yok: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazetecilerin muhalefetin aday trafiği ve Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili sorusuna "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın" dedi.