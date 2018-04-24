Yakma komşu

Türkiye, milyonlarca mülteciye kucak açarken, Yunanistan sayıları 500'ü bulmayan sığınmacıları ateşe vermek istedi. Midilli Adası'nda aşırı sağcılar, bir haftadır kaldıkları Moria Sığınmacı Kampı'ndaki yaşam şartlarını Sapfo meydanında protesto eden çoğunluğu Afgan olan sığınmacılara saldırdı. Dün gece geç saatlerde yaklaşık 150 kişilik grup, sığınmacıların arasına daldı. Taş ve sopalar kullandı. Etrafı ateşe verdi. "Bunları canlı canlı yakın" sloganlarını atan öfkeli gurup, çöp konteynerlarını yaktı.
Polisin müdahale ettiği olayda yaklaşık 30 sığınmacı hafif yaralandı. Bazı yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Sabah erken saatlere kadar süren olayların ardından sığınmacılar otobüsle Moria Sığınmacı Kampı'na götürüldü. Kampta 9 bin sığınmacının bulunduğu bildirildi.
Polisin müdahale ettiği olayda yaklaşık 30 sığınmacı hafif yaralandı. Bazı yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Sabah erken saatlere kadar süren olayların ardından sığınmacılar otobüsle Moria Sığınmacı Kampı'na götürüldü. Kampta 9 bin sığınmacının bulunduğu bildirildi.
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