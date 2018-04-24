Türkiye, gelinin şakası yüzünden kıyılamayan nikaha kilitlendi. Manisa Turgutlu'da Hatice Koşman (24) ile Turgut Dinçer Güneri (26) evlenmeye karar verdi, Çiftin nikah töreni, 21 Nisan'da gerçekleşti. Ancak nikah memuru Ali Akça'nın "Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna gelin, "Hayır, demek ne mümkün" yanıtını verdi. Memur, nikahı iptal etti. Devreye giren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'den yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Şirin, "Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Ben gençlerin aileleri ile telefonla görüştüm. Farklı bir durum olmazsa önümüzdeki günlerde o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır" dedi.
Şirin çözüm
Turgutlu Belediye Başkanı Şirin, gelinin şakası yüzünden iptal edilen nikahla ilgili açıklama yaptı: O nikahı bizzat ben kıyarım. Konu tatlıya bağlanır
Etiketler: Manisa , Turgutlu Belediye , Türkiye
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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