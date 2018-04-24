Kuzu kuzu gitti

Muğla Marmaris'te ilginç bir kutlama meydana geldi. Marmaris İlçe Müftülüğü'nde hizmetli kadrosunda memur olarak çalışan Yaşar Y. hakkında farklı iddialar gündeme geldi. Marmaris'te ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar nedeniyle "Olumlu Yaşar" olarak tanınan Yaşar Y.'nin mesai arkadaşlarına görevini yaptırmadığı ve mesaiye gelmediği belirtildi. Hakkında soruşturma açılan memur, BİMER'e şikayet edildi. Konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi. İnceleme yapan müfettişler, Yaşar Y.'nin 'Müftülükte görev yapmasının uygun olmadığı' yönünde rapor verdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yaşar Y., Kocaeli'ye tayin edildi. Kendilerine sorun yaratan Yusuf Y.'nin tayininin çıkması durumunda kurban adağında bulunan müftülük çalışanları ise bu adağı yerine getirdi.







Aralarından bin 200 lira toplayıp kuzu alan müftülük çalışanları, kurbanı kesti. Kesilen kurbanın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, bir bölümüyle kurum çalışanları ve aileleri için kebap yapıldı. Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz, müftülük çalışanlarıyla birlikte cağ kebabını yedi.





Mesai arkadaşlarının kabusu olduğu iddia edilen Yaşar Y., Kocaeli'ye atandı.