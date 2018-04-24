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İki mevsim bir arada burası

İki mevsim bir arada burası

Nisan ayında güneş yüzünü gösterdi. 'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükseldi. 23 Nisan tatilini firsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize girip serinledi. Muş'ta ise kar manzarası hakimdi. Deniz seviyesinden 2 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı'nın eteklerindeki 9 köy ve 12 mezrada kar geçit vermedi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede kartpostallık görüntüler meydana geldi. Bölgedeki karla pekmezli şerbet yapan köylüler, bu mevsimde yenen karın hasta etmediğini söyledi.

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