Hızır çift

Hatay'da Sema (30) ile eşi Ertuğrul Şahin (35), ambulans şoförlüğü yapıyor. Vatandaşların sağlık hizmetine en hızlı ve en güvenli yoldan ulaşabilmesi için görevlerini özveriyle yerine getiriyor. Mesleğe, 5 yıl önce acil tıp teknisyeni olarak başladığını belirten bir çocuk annesi Sema Şahin, "Eşimin desteğiyle bu alana yöneldim. Bu hayalimi çeşitli testlerden geçtikten sonra gerçekleştirdim. Altı aydır da ambulans kullanıyorum. Çoğu zaman eşimle birlikte nöbet tutuyorum. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastaları hastaneye taşımak, onlara yardım etmek çok güzel bir duygu. Bir vakaya gittiğimizde ekipteki 3 arkadaşımız da kadın olduğu için bazı hasta yakınları 'Aranızda erkek yok mu, ambulansı kim kullanacak, hastaneye yetiştirebilir miyiz' gibi sorular soruyorlar. Hastaneye gelince de teşekkür ediyorlar" diye konuştu. Ertuğrul Şahin ise "Eşim iyi bir ambulans şoförü olduğu kadar iyi bir anne ve iyi bir ev hanımıdır. Hayatımızdan memnunuz, insanlarının hayatını kurtarmaya yardımcı olmak kadar güzel bir duygu olamaz" ifadelerini kullandı.