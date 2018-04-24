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’ü çaldılar

, evin bahçesinde bulunan ‘’ adlı köpeği önce sevdi sonra da çaldı. Şüpheliler kameralara yakalandı.

Herkül’ü çaldılar

Hırsızlar, köpekleri de hedef aldı. 'nın Nilüfer İlçesi'nde yaşayan Ebru Ö., evinin bahçesinde beslediği "Çin aslanı" cinsi köpeğini yerinde göremeyince paniğe kapıldı. İlk olarak yakın çevrede arama yapan Ebru Ö., 'Herkül' adlı köpeğini bulamadı. Genç kadın daha sonra evinin dört bir köşesini gören güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kameraya yansıyan görüntülerden 2 hırsızdan birinin, evinin bahçesine girdiğini, kulübede bulunan köpeğini sevdikten sonra çaldığını saptadı. Ebru Ö., hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, kameralara net bir şekilde yansıyan 2 şüpheliyi yakalamak i çalışma başlattı.

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