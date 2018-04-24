'Hav'rupa birliği

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına giderken yurt dışındaki vatandaşlar da Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Bu sebeple Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Ancak Türkiye düşmanlığı ile ön plana çıkan ve tıpkı terör örgütleri FETÖ ve PKK gibi mevcut hükümetin devrilmesini isteyen Batı ülkeleri hükümet yetkililerini ülkelerinde görmek istemediklerini açıklamaya başladı.
BU DA BATI-MUHALEFET...
Önce Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte AK Parti vekillerinin ülkelerinde seçim konuşması yapmalarını engelleyeceklerini duyurdu. Son olarak Angela Merkel'in Başbakan olduğu Almanya'da da Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" diyerek Türk siyasetçileri engelleyeceklerini duyurdu.
WASHINGTON'A TERöR OFİSİ
PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütünün ABD'de yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, Suriye Demokratik Konseyi adı altında ABD hükümetine tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptığı terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu. Terör örgütünün, temsilcilik binasını ise Washington'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nun bulunduğu caddede istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
BU DA BATI-MUHALEFET...
Önce Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte AK Parti vekillerinin ülkelerinde seçim konuşması yapmalarını engelleyeceklerini duyurdu. Son olarak Angela Merkel'in Başbakan olduğu Almanya'da da Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" diyerek Türk siyasetçileri engelleyeceklerini duyurdu.
WASHINGTON'A TERöR OFİSİ
PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütünün ABD'de yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, Suriye Demokratik Konseyi adı altında ABD hükümetine tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptığı terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu. Terör örgütünün, temsilcilik binasını ise Washington'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nun bulunduğu caddede istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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