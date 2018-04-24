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AK Parti ile BBP arasında kritik görüşme

AK Parti ile BBP arasında kritik görüşme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop saat 17'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 15:37
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