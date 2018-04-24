AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop saat 17'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.Ayrıntılar geliyor...
AK Parti ile BBP arasında kritik görüşme
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