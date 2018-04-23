İstanbul Fatih'te 150 yıl önce kurulan "Vefa Bozacısı" herkese bozayı sevdirdi. Ancak tarih kokan marka, kardeş torunlarını karşı karşıya getirdi. Arnavutluk'tan İstanbul'a gelen Hacı Sadık Efendi ile Hacı İbrahim Efendi kardeşler, markayı yaratan isimlerdi. Hacı İbrahim Efendi'nin 1944'te vefatından 11 yıl sonra Vefa ailesi arasında uyuşmazlıklar meydana geldi. Hacı İbrahim Efendi'nin oğlu Yusuf Ziya Vefa, 1955'te ilk boza işine girip "Vefa Bozacısı" unvanını kullanmaya başlayınca konu yargıya intikal etti. 1955'den beri süren marka davasında sön sözü mahkeme söyledi. Hacı İbrahim Efendi'nin torunları Ayşe Muzaffer Vefa, Selin Vefa Gezicioğlu, Mehmet Vefa ve Vefa Gıda Sanayi şirketi, 2 yıl önce Sadık Vefa'ya ait Vefa Bozacısı A.Ş'yi mahkemeye verdi. Davacılar, Sadık Vefa'ya ait 13 ayrı markanın iptali ile bu markaların başkalarına devrinin önlenmesini talep etti. 13 markanın 1996 yılından beri kendi şirketleri adına tescilli olduğunu anlatan Hacı Sadık Efendi'nin torunu Sadık Vefa'ya ait Vefa Bozacısı A.Ş.'nin avukatı ise davanın reddini istedi. 2 yıldır süren davanın karar duruması geçen hafta gerçekleşti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Hacı İbrahim Efendi'nin torunlarının açtığı markanın iptali davasını reddetti. 150 yıl önce kurulan "Vefa" ve "Vefa Bozacısı" markasının, halen 13 markayı elinde bulunduran Vefa Bozacısı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa'ya ait olduğuna karar verildi.
Ali OKTAY
Ali OKTAY
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