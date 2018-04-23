MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 CHP'li milletvekilinin İyi Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Bahçeli, gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili şunları söyledi: "Demokrasi nutku atanlar, ayak ve siyasi oyuna heves ediyor. Ancak Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir. Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir..."
Siyasi çürüme!
Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , erken seçim , kirli ittifak
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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