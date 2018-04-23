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İzciler Çanakkale’de

Her yıl olduğu gibi Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı’nın önemli bir etkinliği de ‘57. Alay’a Vefa Yürüyüşü’ olacak.

İzciler Çanakkale’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte Çanakkale'de Milli Bilinç İzci Kampı düzenledi. 22-26 Nisan'ı kapsayan kampa, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından binlerce izci katıldı. Kampta, yurt dışından da yaklaşık bin izci yer aldı. Çadırlarda kalan izcilerin ilk kamp faaliyetleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları olacak. İzciler kutlamaların ardından şehitlikleri ziyaret edecek. İzciler, kamp kapsamında Uluslararası Anma Törenleri'ne ve 57. Alay Şehitliği Törenleri'ne katılacak.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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