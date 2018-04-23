Vanlı Mirza Koğtaş (21), partisinin il kongresine katılmak üzere Van'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşemedi. Erdoğan'ı görmek için Ankara'ya yürümeye karar verdi. 11 Nisan'da yürüyüşünü başlatan Koğtaş, Erzurum'a ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar bin 255 kilometre yol yürüyeceğini belirten Koğtaş'ın bu zorluğu yolculuğu sık sık jandarma tarafından kaçak göçmen sanılarak kesildi. Yapılan kimlik tespitinden sonra yoluna devam eden Koğtaş "Ayaklarım su topladı ama bu yolculuktan asla vazgeçmem" dedi.
Erdoğan’ı görmek için yürüyor
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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