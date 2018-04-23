Dünyanın kilit taşı Kıbrıs

İngiltere ve Fransa geçtiğimiz günlerde Suriye'yi Doğu Akdeniz'den vurdular. Küresel güçlerin savaş gemileri Kıbrıs adasının etrafında dolaşıyor. Dünyada, Orta Doğu, enerji, istihbarat, terörizm, insan kaçakçılığı, sanayi casusluğu buradan yönetiliyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın neden küresel güçler tarafından bu kadar önemli olduğunu konuştuk.Kıbrıs cadı kazanı, pimi çekilmiş bir bomba gibi. Ne zaman kimin elinde patlayacağı belli değil. 1950'lerde bir uçak gemisine benzetilmiş. İçinde bulunduğumuz dönemde stratejik anlamda 500 uçak gemisine bedel bir pozisyonu vardır. Bu stratejinin içinde sadece enerji yok, her şeyi koymak lazım. Çok da farkında olmadığımız bir intelijansı var. İstihbarat boyutu var inanılmaz durumda. Burada dünyanın küresel güçleri veya bölgesel güçleri dediğimiz ülkelerin inanılmaz intelijans, konter-intelijans faaliyetleri var. Bunun dışında perde arkasında çok bilmediğimiz çok kurcalamadığımız espiyonaj alanı var. Yani sanayi casusluğu alanı var. Bütün bunlarla mukayese edildiğinde enerji fındık fıstık niyetinde kalır.Fransa, Çin, Amerika, Japonya ve Rusya'nın uçak gemileri Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs adasının etrafında dolanıp duruyorlar. Düşünün Fransa'nın sadece bir uçak gemisi var Carl De Goul, 6 bin kalifiye personeli var. 12 ayın 11 ayı Kıbrıs adasının etrafında dolaşıyor. Bir tık geriye gidelim, 100 yıl önce 1918 itibarı ile Fransa'nın uçak gemileri vardı; Anadolu'ya saldırmıştı, 100 yıl sonra da burada uçak gemileri var. Dolayısı ile stratejide bir değişiklik yok. Çin'in uçak gemisi yoktu, Ukrayna'dan aldı 'otel yapacağız' diye dizaynlarını tamamladı Akdeniz'e gönderdi. Bunun içerisine Amerika'nın 6. filosunu onun içerisindeki uçak gemileri ve Akdeniz Hazır Görev Gücü denilen donanma gücü burada. Adanın etrafında Fransa'nın uçak gemisi, NATO; ada içinde ABD, İngiltere, Avusturya, Yeni Zelanda, Brezilya, Hollanda var. Ada üzerinde 7 egemen bayrak var. Bütün bunlar olacak Türkiye olmayacak. Böyle bir şey söz konusu olamaz.Buradaki kavga çok boyutlu. 1878'de Kıbrıs'ın Osmanlı'dan gitmesi ile Avrupa'nın sınırlarının Akdeniz'de Kıbrıs'ı bölerek belirlenmesidir. 1878'de Fransa İngiltere ve yanlarına İtalya'yı da alarak Avrupa'nın sınırlarını buradan çizdiler. Cebelitarık'tan İskenderun Körfezi'ne bir çizgi çizin Cebelitarık'tan dışarıya çıkan bir hattır bu Avrupa'nın da güney sınırını oluşturur. Bugün hala geçerli olan hattır. Bunu siz savunma güvenlik hattı olarak değerlendirirseniz, demek ki burada Avrupa güvenlikle ilgili sıkıntıların kendi sınırları içerisine girmesini istemiyor. Suriye'de ne olup bitiyorsa Kıbrıs'la ilgisi vardır. Burası işte o el bombasının pimidir. Çünkü nereden bakarsanız bakın kaçak mülteci akını, insan kaçakçılığı, uyuşturucu, enerji, petrol doğalgaz hatları, güvenlik terör... Bütün bunlara bakarsanız yolunuz Kıbrıs adasının üzerinden geçecektir. İngiliz Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Başkanı, dünyayı birbirine bağlayan toplam 18 intranet hattı yani Fiber Optik ağ sistemi var. Bunların 14'ü Doğu Akdeniz'i de içine alan coğrafyadan geçiyor. "Bu Fiber Optik hatların giriş ve çıkışlarına müdahil olmadığımızı söyleyemem" dedi.Snowden Moskova'ya kaçtığında, "Biz Kıbrıs merkezli istihbarat ağı sayesinde Başkan Obama'nın Oval Ofis'deki ikili görüşmelerini her şeyine varıncaya kadar takip ettik" dedi. Şimdi bunun içerisine -ekonomi mi, enerji mi, güvenlik, terör, sanayi casusluğu mu- hangi savaşı koymak istersiniz Kıbrıs merkezli olarak koyun...Bu coğrafyanın içerisinde İsrail faktörü ve petrol faktörü olduğu müddetçe bu coğrafyada istikrar ve barış olmayacak. Ülkelerin ismi hiç önemli değil, parçalanır, tarihe karışabilir. Arap Baharı'nda bir işportacı üzerinden darmadağın ettiler bütün coğrafyayı. Saddam, Kaddafi, Hüsnü Mübarek neredeler bugün. Bu liderler yenilmez armada idiler bugün yok olup gittiler.Bu destek ve yardımlar bugünün hesabı değil. 1800'lü yıllardan İngiltere, Fransa ve Almanya ve ABD'nin çektiği bazı sömürmeye yönelik stratejik hatlar var. Bu hatlar, Balkan coğrafyasından geçiyor, Anadolu coğrafyasını parçalıyor. Kıbrıs üzerinden Orta Doğu'ya bazen uzak doğu Hindistan, Çin bazen de Avrasya'ya çıkıyor. Buralar, sıkıntılı coğrafyalardır. Dün başka türlü sıkıntılar yaşıyorduk belli ki bu istikrarsızlık devam edecek. Aynı hat Kıbrıs üzerinden Orta Doğu'ya geliyor. 1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin'de tek egemen bayrak varken 8 bin kilometre karelik alanda 7 egemen devletin bayrağı var. Dünyanın hiç bir coğrafyasından hiç bir şekilde böyle bir durum yok. İşte bu tavır sömürgeci dünya zihniyetinin ürünüdür. 100 yıl önce bu coğrafya için kim neyi hesaplıyorsa bugün de o hesap devam etmektedir. Bu hattın üzerinde istikrar huzur çok da kolay gelemeyecek.Boru hatları ile Yunanistan üzerinden taşınması veya Kıbrıs'ta toplanıp Batı pazarına gitmesi hayal mahsulüdür. Doğu Akdeniz'de çıkarılacak olan gazın Türkiye üzerinden batı pazarına gitmekten başka şansı yok. Bu Türkiye'nin elinde muazzam bir kozdur. Hem Türkiye hem de KKTC açısından...1960'larda Kıbrıs'ta Rumlar'ın baskısı altında inim inim inlerken Makaryos İslam coğrafyasının lideri Mısır'dan silah satın alıyordu. Aynı Mısır bugün Yunanistan ile ekonomik ittifaklar kuruyor. Ülkemizin beka sorununu düşünüyorsak inanç gibi kaygan zeminde düşünmemek gerekir. Doğu Akdeniz'de ülkelerin 200 millik pozisyonu vardır. Doğu Akdeniz 396 mildir yani Türkiye ve Mısır sınır komşusudur. Fakat Mısır Yunanistan ile birlikte hareket ediyor. Böyle bir durumda Doğu Akdeniz kapatılarak bize sadece Antalya'nın Kaş körfezi kalıyor. Bırakın savaş gemilerini balıkçı gemilerimizi dahi dolaştıramayacak duruma geliyoruz.1967'den beri yapılan Kıbrıs görüşmelerinde sona varılamayacaktır. Çünkü burada çok katılımlı uluslararası film platosu var. 51 yıldır burada bir sonuç çıkmadı çıkmayacaktır. Muhtemelen 100 yıl sonra da Kıbrıs'ı konuşuyor olacağız. Bundan sonra Rumlar ile oturup konuşup anlaşmanın bir anlamı kalmadı.Bayrağımız var, pek çok ülkeden daha iyi işleyen demokratik sistemimiz, Cumhuriyet Meclisimiz var. Sınırlarımız, anayasamız ve bu ülkeyi koruyan güvenlik birimlerimiz vardır. Biz bir devletiz. Bu çok nettir.Türkiye'nin mazlum devletler anlamında baktığımızda potansiyel bir güç olduğu kesin. Türkiye'yi engellemeye çalışanlar olacaktır. Bizim sahip olduğumuz avantajlar batılı dostlarımızın çoğunda yok. Devlet geleneği anlamımda çok köklü ve güçlü bir devletiz.Ama bunları yaparken hamasi nutuklarla değil akılla yürümemiz gerekir.Bütün dünyayı takip eden Eşolan denilen bir sistem var. 1947'de İngiltere ile Amerika arasında imzalanmış.Sonradan yanlarına İngiltere'nin müstemlekesi olan Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada'yı aldılar. Dünyayı 5'e böldüler. Üç önemsiz gözüken bölgeyi Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada'ya verdiler, esas coğrafyayı İngiltere ve Amerika aldı. O hassas coğrafyanın içerisinde Kıbrıs merkezli Orta Doğu coğrafyası vardır. Buradaki istihbarat faaliyeti espiyonajla yani sanayi casusluğu ile de ilgilidir.İçerisinde ilaç, silah, uçak ve savunma sanayi de var. Muazzam paralar harcayarak üretim yapıyorsunuz. Milyarlarca para harcayıp ürettiğiniz ürünün bilgisi ve belgesi başkalarının eline geçiyor daha ucuz maliyetle bir başkasına satıyorlar. Bunun içerisindeki ülkelerden birisi yaklaşık 100 civarında savaş uçağı alacak başka bir ülkenin planlarını bozdu ve çok daha ucuza modifiye savaş uçağı satma kararı aldılar. İşin içinde Fransa, İngiltere ve Amerika var. İşte bunun EŞOLAN'un merkezi de Kıbrıs'tır. Birincisi klimatik anlamda, yani atmosferin doğal yapısı nedeniyle.Onun için Kıbrıs adasında bilinen İngilizler 1963 anlaşmaları ile iki üs oluşturdu...