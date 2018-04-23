Cumhur'a karşı paralel ittifak

Erken seçime hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri Cumhur ittifakının karşısına Pensilvanya'daki terör elebaşı Gülen'in izlerini taşıyan paralel ittifakla çıkmaya hazırlanıyor.
Erken seçime hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri Cumhur ittifakının karşısına Pensilvanya'daki terör elebaşı Gülen'in izlerini taşıyan paralel ittifakla çıkmaya hazırlanıyor.
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