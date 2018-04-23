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  1. Cumhur’a karşı paralel ittifak

Cumhur'a karşı paralel ittifak


Erken seçime hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri Cumhur ittifakının karşısına Pensilvanya'daki terör elebaşı Gülen'in izlerini taşıyan paralel ittifakla çıkmaya hazırlanıyor.

  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 12:45
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