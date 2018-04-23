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Çok yaşa öğretmenim

Köyünün tek okuyan kızı olan Tülay Doğan, öğretmen olarak göreve başladı. 3 yılda köyünde okumayan kız bırakmadı

Çok yaşa öğretmenim
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Çamur Köyü'nden bir başarı hikayesi çıktı. Tülay Doğan (28) ailesi tarafından okuldan alındı. Öğretmenlerinin devreye girmesiyle ailesi ikna edilen Doğan, liseye başladı. Köyünün tek okuyan kızı olan Doğan, liseden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitiminin ardından 3 yıldır köyünde ücretli öğretmen olarak görev aldı. Doğan, ortaokulu bitiren kız çocukları için seferberlik başlattı. Ailelerini ikna ederek, kız çocuklarının lise ve üniversiteyle tanışmasını sağladı. Kızların idolü haline gelen Tülay öğretmen sayesinde köyde okumayan kız kalmadı. Kız çocuklarının okullu olmasının kendisini gururlandırdığını söyleyen Tülay Doğan, "Onlarda kendimi görüyorum. Okusunlar, azmetsinler. Hiçbir sıkıntıya boyun eğmesinler. Başaracaklarına inanıyorum" açıklamasını yaptı.
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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