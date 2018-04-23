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Çocuklar 'nde

, 'nde çocukları kabul etti. Başbakan Yıldırım, 'da koltuğu 11 yaşındaki Esma'ya bıraktı.


, Çankaya'da düzenlenen Ulusal Egemenlik ve 'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti.

Binali Yıldırım, "23 Nisan çocuk bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 10:42
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