Cihangir faresi

Beyoğlu'nun en gözde semti, yıldızların adresi olarak hafızalara yerleşti.Ancak yıldızların akınına uğrayan Cihangir'den şaşırtan bir manzara görüntülendi.Cihangir sokaklarında cirit atan, görenleri şaşkına çevirdi.Kedileri korkutan fareler, insanların sokağa bıraktığıda nasiplenmeyi ihmal etmedi. Kedilerin ise bu yaramaz fareleri kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih etmesi dikkat çekti.