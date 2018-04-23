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Cihangir faresi

Sokak fareleri, ünlülerin akın ettiği Cihangir’i mesken edindi. Kedileri bile dize getirdi. Görenleri ise şaşkına çevirdi

Cihangir faresi
İstanbul Beyoğlu'nun en gözde semti Cihangir, yıldızların adresi olarak hafızalara yerleşti. Oyuncular, şarkıcılar ve yazarlar, Cihangir'i mesken edindi. Ancak yıldızların akınına uğrayan Cihangir'den şaşırtan bir manzara görüntülendi.



Cihangir sokaklarında cirit atan sokak fareleri, görenleri şaşkına çevirdi. İnsanlardan kaçmayan sokak fareleri, kedileri bile muma çevirdi! Kedileri korkutan fareler, insanların sokağa bıraktığı kedi mamalarından da nasiplenmeyi ihmal etmedi. Kedilerin ise bu yaramaz fareleri kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih etmesi dikkat çekti. Cihangir'in sokak fareleri, sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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