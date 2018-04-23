Manisa Turgutlu'da gelinin şakası yüzünden iptal edilen nikah, gündeme yerleşti. Olay önceki gün gerçekleşti. Hatice Koşman (24) ile Turgut Dinçer Güneri (26), evlenmeye karar verdi. Önceki gün Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah masasına oturan çift, nikahın sonunu hayal bile edemezdi! Gelin Koşman, Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça'nın "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır demek ne mümkün? Tabi ki, evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikah memuru Akça, nikahı iptal etti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, iptal edilen düğünle ilgili devreye girdi. şirin'in bugün genç çiftle ve nikah memruyla görüşeceği kaydedildi. Hukukçular ise "Hayır demek memkün mü?" cevabının, nikahın iptali için yeterli bir sebep olduğunu bildirdi.
Başkan devrede
Gelin, “Hayır demek ne mümkün” dedi. Memur, nikahı iptal etti. Devreye ise başkan girdi
Etiketler: Manisa , Turgut Dinçer Güneri , Turgutlu Belediyesi Nikah , hayır
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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