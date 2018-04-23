A'jan'an ikili

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, rezidansında yaptığı basın toplantısında, ajan Skripal ile ilgili olarak Rusya’ya karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Yakovenko, gelişmelerle ilgili olarak "G-7 Dışişleri Bakanları'nın, Rusya’yı, Sergei Skripal ve Yulia Skripal’i zehirlemekle suçlamaları asılsız. Bize bir tek kanıt sunamıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.