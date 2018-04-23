A'jan'an ikili

Rus ajan Sergey Skripal (66) ve kızı Yuliya, bir süre önce İngiltere'de zehirlendi. İkiliye kimyasal gazla saldırı düzenlendiği belirtildi. Skripal'in kızı kendine geldi. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Dün ise İngiliz kaynaklarından bomba bir iddia daha geldi. Buna göre İngiltere'de yaşayan Stepan Vikeev (30) ile annesi Tatiana, zehirlenme olayının ardından sırra kadem bastı. Rus ajanı ve kızını öldürmeye teşebbüs ettiği söylenen bu ikilinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimat verdiği ajanlar tarafından gizli bir noktada saklandığı ve korunduğu iddiası ortaya atıldı. Ayrıca anneoğulun Modern Güvenlik Sorunları Enstitüsü adında bir gizli şirket için çalıştıkları vurgulandı.
Stepan Vikeev
Tatiana Vikeev
Ölümden dönen Yulia'nın ABD'ye gitmiş olabileceği belirtiliyor.
Stepan Vikeev
Tatiana Vikeev
Ölümden dönen Yulia'nın ABD'ye gitmiş olabileceği belirtiliyor.
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