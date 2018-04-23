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A'jan'an ikili

Ajanan ikili
Rus ajan Sergey (66) ve kızı Yuliya, bir süre önce 'de zehirlendi. İkiliye kimyasal gazla saldırı düzenlendiği belirtildi. Skripal'in kızı kendine geldi. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Dün ise İngiliz kaynaklarından bomba bir iddia daha geldi. Buna göre İngiltere'de yaşayan (30) ile annesi Tatiana, zehirlenme olayının ardından sırra kadem bastı. ı ve kızını öldürmeye teşebbüs ettiği söylenen bu ikilinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimat verdiği ajanlar tarafından gizli bir noktada saklandığı ve korunduğu iddiası ortaya atıldı. Ayrıca anneoğulun Modern Güvenlik Sorunları Enstitüsü adında bir gizli şirket için çalıştıkları vurgulandı.



Stepan Vikeev



Tatiana Vikeev




Ölümden dönen Yulia'nın ABD'ye gitmiş olabileceği belirtiliyor.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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