Mercedes-Benz Türk, 2015 yılından bu yana ana sponsorluğunu üstlendiği klasik otomobil Bahar Rallisi'ne, Klasik Otomobil Kulübü'nü destekleyerek bu yıl da sponsor oldu. İstanbul Boğazı üzerindeki çarpıcı konumu ve 17. yüzyıla dayanan tarihi ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tek saray ve otel olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un zarafetinde gerçekleşen Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2018'e dün saat 11:00'de start verildi. İstanbul'un Avrupa yakasında yaklaşık 250 km'lik parkurda gerçekleşen Mercedes- Benz Bahar Rallisi 2018'e birbirinden özel 100'e yakın klasik otomobil katıldı. İlk gününde İstanbul'un Avrupa yakasında, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'dan başlayarak Boğaz hattını takip ederek Kilyos'a doğru uzanılan bir rota izleniyor. Ralliye katılan otomobiller sahil yolu boyunca ilerleyerek Milyon Beach Kilyos'a ulaşıyor; burada verilen öğle yemeği molasının ardından rallinin ilk günü İş Kuleleri'ndeki finish noktasında son buldu.
Bahar rallisi
İstanbul’da klasik bir gün... 100 Mercedes klasik otomobil, Bahar Rallisi için dün Çırağan Sarayı’ndan yola çıktı...
Etiketler: Çırağan Sarayı , Çırağan Palace Kempinski İstanbul , İstanbul Boğazı , İstanbul , Klasik otomobil , avrupa yakası , Bahar ralli
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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