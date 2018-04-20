Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın sonuç raporunu yayımladı. Raporda, harekâtın Türkiye için önemli kazanımlar sağladığına vurgu yapılarak PKK/PYD'nin olası terör saldırılarının önlendiği ve terör örgütünün varlığının sınır hattından 35 km uzaklaştırıldığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik denklemin içindeki yerinin kuvvetlenerek bölgedeki önemli aktörlerden biri olduğu açıklandı. TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerini temizlemek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin önündeki engelleri ortadan kaldırdı. SETA tarafından yayımlanan raporda, Afrin operasyonunun sonucunda Türkiye'nin kazanımları 6 başlık altında değerlendirildi. İşte o 6 madde: