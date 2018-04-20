Çiçekçi Mutlu Hanım, bir arkadaşının telefonuna gelen mesaj üzerine, arkadaşının 08882984146 numaralı telefon hattını aradığını, arama sonrası telefon faturasına 300 TL yansıtıldığını belirterek, arkadaşının mağdur olduğunu söylüyor. Son dönemlerde 0888'le başlayan mobil numaralardan gelen SMS'ler nedeniyle mağdur olan pek çok vatandaşın kendilerine başvurduğunu ifade eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.