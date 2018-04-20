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Telefonda yeni lık yöntemi

‘0888’le başlayan numaralardan masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan lar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.

Çiçekçi Mutlu Hanım, bir arkadaşının telefonuna gelen mesaj üzerine, arkadaşının 08882984146 numaralı telefon hattını aradığını, arama sonrası telefon faturasına 300 TL yansıtıldığını belirterek, arkadaşının mağdur olduğunu söylüyor. Son dönemlerde 0888'le başlayan mobil numaralardan gelen 'ler nedeniyle mağdur olan pek çok vatandaşın kendilerine başvurduğunu ifade eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara bu tür lara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 09:47
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