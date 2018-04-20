Para istedi öldürdüm!

İddialara göre, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih'e bağlı Sirkeci'de bir kafede oturuyordu. Bu sırada kafeye gelen Yüksel K. isimli bir şüpheli bıçakla tarafından Ercan Vuralhan'a saldırdı. Eski bakan boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vuralhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Yüksel K. bıçağı masaya bırakıp polislerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Yüksel K. gözaltına alındı.
'150 MİLYON DOLAR GELECEK'
Cinayet Büro dedektiflerince ifadesi alınan Yüksel K., "2014'ten beri benden sürekli para aldı. Toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira borcu vardı o konuları konuşmak için kafede oturuyorduk. Benden 2 bin 500 lira daha istedi. Çok sinirlendim ve bir anda yaptım" dedi. Polis soruşturması sonucunda alacak-verecek meselesi yüzünden sık sık buluştukları kesinleşen şüpheli ile Ercan Vuralhan'ın zaman zaman kendi aralarında mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Peçetelerin üzerine ya da geliş güzel kağıtların üzerine yazılan mutabakatlarda "BM'den gelecek olan 150 milyon doların 5 milyonunu Yüksel K.'ya vereceğim" gibi ibareler bulunduğu öğrenildi. Zanlı Yüksel K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YUNUS Emre KAVAK
'150 MİLYON DOLAR GELECEK'
Cinayet Büro dedektiflerince ifadesi alınan Yüksel K., "2014'ten beri benden sürekli para aldı. Toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira borcu vardı o konuları konuşmak için kafede oturuyorduk. Benden 2 bin 500 lira daha istedi. Çok sinirlendim ve bir anda yaptım" dedi. Polis soruşturması sonucunda alacak-verecek meselesi yüzünden sık sık buluştukları kesinleşen şüpheli ile Ercan Vuralhan'ın zaman zaman kendi aralarında mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Peçetelerin üzerine ya da geliş güzel kağıtların üzerine yazılan mutabakatlarda "BM'den gelecek olan 150 milyon doların 5 milyonunu Yüksel K.'ya vereceğim" gibi ibareler bulunduğu öğrenildi. Zanlı Yüksel K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YUNUS Emre KAVAK
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