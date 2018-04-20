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, 'yle görüşecek

Genel Başkanı Kemal , bugün saat 15'te partisinin Milletvekili 'yi kabul edecek.

KKnın aday arayışı devam ediyor!

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi 'de hareketli günler yaşanmaya başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasından sonra Milletvekili de harekete geçti.


RANDEVU İSTEDİ
Muharrem İnce, randevu istediği CHP Genel Başkanı Kemal ile 15.00'da bir araya gelecek.

SEÇİMLERDE NE YAPACAĞIZ
Kabülde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 12:25
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