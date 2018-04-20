Berlin hayalini kurar

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği projeler arasında yer alan 3'üncü Havalimanı'nda sona gelindi. Türkiye'deki bu gelişme Alman medyasında da geniş yer buldu. Ülkede yayın yapan Manager Magazin'de mega projenin havadan çekilen görüntülerine yer verildi. Berlin'e havalimanı yapmak isteyen ancak 10 yıldır ortaya bir taş bile koyamayan Almanlar, görüntülerde şu ifadeleri kullandı: "Berlin Brandenburg Havalimanı'nın (BER) açılışı yıllardır ertelendiği için Berlin'de muhtemelen bunun sadece hayali kurulabilir. İstanbul'da ise ekim ayı sonunda inşaat sahiplerinin açıklamalarına göre, dünyanın en büyük havalimanı açılacak."
Üçüncü Havalimanı'nın hızla inşa edilmesi Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini rahatsız ediyor.
Üçüncü Havalimanı'nın hızla inşa edilmesi Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini rahatsız ediyor.
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