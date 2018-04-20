Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, uyum yasaları çalışmasına ilişkin, "Teklif haftaya TBMM'de olacak" dedi.



Başbakan Yıldırım, "Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığının esasları da bu teklifte yer alıyor. Noter şartı yok. Aday olmak isten 100 bin imzayı bulmak zorunda." şeklinde konuştu



YUNANİSTAN'IN SKANDAL KARARI

Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması lazım. FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilebilir bir şey değildir. Son zamanlarda FETÖ suçluları Yunanaistan'ı barınak olarak görmeye başladı.

ABD'YE ERKEN SEÇİM CEVABI

Önce onlar kendi işlerine baksın. Seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.



KUPA DERBİSİNDEKİ OLAYLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz.