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'dan uyum yasaları açıklaması

, erken seçim kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbakan, " ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif, önümüzdeki hafta 'te olacak" dedi. Başbakan Yıldırım, derbideki olaylarla ilgili de, "Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Sorumlular karşılığını görecek." dedi.

Uyum yasalarıyla ilgili flaş açıklama

gazetecilere yaptığı açıklamada, uyum yasaları çalışmasına ilişkin, "Teklif haftaya 'de olacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, " ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta 'te olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığının esasları da bu teklifte yer alıyor. Noter şartı yok. Aday olmak isten 100 bin imzayı bulmak zorunda." şeklinde konuştu

YUNANİSTAN'IN SKANDAL KARARI
Yunanistan bizim komşumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması lazım. örgüt üyelerinin korunması kabul edilebilir bir şey değildir. Son zamanlarda FETÖ suçluları Yunanaistan'ı barınak olarak görmeye başladı.

ABD'YE ERKEN SEÇİM CEVABI
Önce onlar kendi işlerine baksın. Seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa 'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.

KUPA DERBİSİNDEKİ OLAYLAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 13:58
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