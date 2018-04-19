Anaaa muhalefet!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidilmesi çağrısının ardından alınan 24 Haziran'da erken seçime gidilmesi kararı muhalefetin 2019 hesaplarını alt üst etti. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için İyi Parti ve Saadet Partisi başta olmak üzere parlamento dışındaki siyasi partilerle ittifak hesapları yapan ve bunun için Mayıs ayında temas trafiğine başlamayı planlayan CHP, erken seçim çağrısının ardından ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı. Şimdiye kadar 8 seçim kaybeden ve henüz bir aday çıkartamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasını yaptı. CHP Lideri, erken seçim kararının ardından "Hazırız, kazanacağız. 2018 demokrasi yılı olacak" ifadelerini kullandı. Ancak kulislerde CHP'nin büyük bir kaos içinde olduğu belirtildi. CHP yönetiminin erken seçim olasılığına rağmen bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı konusunda herhangi bir adım atmaması yine her fırsatta 'erken seçim beklentisi'nin dile getirilmesine rağmen bu yönde hazırlık yapılmaması partide de eleştiri konusu oldu.
ADAY VE ÖN SEÇİM KRİZİ
CHP yönetiminin erken seçim kararının ardından ise ilk iş olarak genel seçimler için aday belirleme sürecini başlatması beklenirken ön seçim konusunda ise erken seçim takviminin yetişmeyebileceği, bu durumun da partide sert tepkilere yol açabileceği kulislerde dile getirildi. CHP'nin peşine takılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi.
ADAY VE ÖN SEÇİM KRİZİ
CHP yönetiminin erken seçim kararının ardından ise ilk iş olarak genel seçimler için aday belirleme sürecini başlatması beklenirken ön seçim konusunda ise erken seçim takviminin yetişmeyebileceği, bu durumun da partide sert tepkilere yol açabileceği kulislerde dile getirildi. CHP'nin peşine takılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi.
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