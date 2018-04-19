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1 can 3 müebbet

Günlük de başından vurularak öldürülen inin soruşturması tamamlandı. Evde bulunan 3 zanlıya kasten öldürme suçundan cezası istemiyle dava açıldı!

Günlük kiralık dairede başından vurularak öldürülen Aleyna Can cinayetinin soruşturması tamamlandı. Evde bulunan 3 zanlıya kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı!
İstanbul Kartal'da 30 Ekim 2017'de günlük de yaşanan olayda, 17 yaşındaki Aleyna Can, başından vurularak öldürülmüştü. ten sonra gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Bayram Ekici, Mesut Vural ve Ercan Ekici, ifadelerinde suçu birbirlerine atmıştı. 'ın erkek arkadaşı olan ifadesinde, "Olay günü Mesut ve kardeşim Ercan, daha önceden kiraladığım odaya geldi. Mesut'un belinde silah vardı. Daha sonra silahla oynamaya başladı. Bir anda silah tek el ateş aldı. Buzdolabının yanına baktığımda Aleyna'nın kanlar içinde yattığını gördüm" demişti. ise silahın 'nin elinden almak istediği sırada patladığını iddia etmişti. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında kasten öldürme suçundan cezası istendi. Ayrıca Bayram Ekici ve Mesut Vural hakkında silah taşımaktan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Ümit UZUN
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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