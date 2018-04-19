1 can 3 müebbet

İstanbul Kartal'da 30 Ekim 2017'de günlük kiralık dairede yaşanan olayda, 17 yaşındaki Aleyna Can, başından vurularak öldürülmüştü. Cinayetten sonra gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Bayram Ekici, Mesut Vural ve Ercan Ekici, ifadelerinde suçu birbirlerine atmıştı. Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olan Bayram Ekici ifadesinde, "Olay günü Mesut ve kardeşim Ercan, daha önceden kiraladığım odaya geldi. Mesut'un belinde silah vardı. Daha sonra silahla oynamaya başladı. Bir anda silah tek el ateş aldı. Buzdolabının yanına baktığımda Aleyna'nın kanlar içinde yattığını gördüm" demişti. Mesut Vural ise silahın Ercan Ekici'nin elinden almak istediği sırada patladığını iddia etmişti. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Bayram Ekici ve Mesut Vural hakkında silah taşımaktan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.
Ümit UZUN
Ümit UZUN
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