Vahset apart

Denizli'nin Pamukova İlçesi'ndeki bir apartta, cinayet işlendi. Azeri asıllı Türkay İsoyava (33), uzun süre önce bir aparta yerleşti. Apart çalışanları, dün sabah kapısı açık olan odada genç kadının yerde hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Azeri kadının öldüğünü belirledi. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.
TARTIŞMA SESLERİ DUYULDU
Cesette yapılan ilk incelemede, İsoyava'nın dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. 2 çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenilen İsoyava'nın kaldığı apartta kimliği belirsiz kişilerle tartıştığı öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Aparttaki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çevre sakinleri, cinayetin işlendiği evde sürekli olaylar çıktığını ve genellikle gazinolarda çalışan kadınların kaldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Öldürülen İsoyava'nın birlikte yaşadığı öne sürülen bir kişi, emniyete götürüldü.
TARTIŞMA SESLERİ DUYULDU
Cesette yapılan ilk incelemede, İsoyava'nın dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. 2 çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenilen İsoyava'nın kaldığı apartta kimliği belirsiz kişilerle tartıştığı öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Aparttaki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, çevre sakinleri, cinayetin işlendiği evde sürekli olaylar çıktığını ve genellikle gazinolarda çalışan kadınların kaldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Öldürülen İsoyava'nın birlikte yaşadığı öne sürülen bir kişi, emniyete götürüldü.
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